ضبط متهم باستجداء المارة للحصول على أموال في شوارع الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، في الإسكندرية، القبض على شخص عاطل، لاتهامه باستجداء المارة وسائقي السيارات، بغرض الحصول منهم على أموال بطريقة تصل إلى حد إرغامهم على دفعها، بطريقة غير مشروعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة لمباحث الإنترنت، حول انتشار صور لشاب يستجدي المارة بطريقة مريعة، بغرض جلب أموال منهم "بدون وجه حق" عن طريق التسول.

وتوصلت التحريات إلى صحة المنشور المُتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يستجدي الشاب، المقبوض عليه، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، المارة وقائدي السيارات، في منطقة سيدى بشر "بحري"، للحصول على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ترصده، وعمل كمين له بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، حيث ألقي القبض عليه أثناء قيامه باستجداء المارة وسائقي السيارات، في منطقة سيدي بشر "بحري"، وبمواجهته أقر بنشاطه.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم اقتياد الشاب إلى ديوان قسم شرطة أول المنتزه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.