شهدت الدقائق القليلة الماضية وصول لاعبو الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة ضمن منافسات الأسبوع الرابع و العشرون من الدوري العام.

ولقى ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش تحية كبيرة من جانب فريقه السابق مصر المقاصة، بالإضافة لتحية من بعض الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة بعد تعافيه من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وسادت حالة من الحذر و التركيز الشديد على أوجه لاعبو الدراويش فور وصولهم إلى الملعب، قبل التوجه إلى غرف تبديل الملابس مباشرةً للإستماع إلى المحاضرة الأخيرة من جانب جهازهم الفني قبل التوجه إلى عمليات الإحماء.