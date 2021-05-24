هزتان أرضيتان في الفجيرة بالإمارات

سجلت الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزتين أرضيتين على ساحل دبا الفجيرة الأولى بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر الساعة 04:54، والثانية بقوة 2.3 درجة الساعة 07:24 حسب التوقيت المحلي للدولة.

وقال المركز- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- إن الهزتين وقعتا على عمق 5 كيلومترات وشعر السكان بهما لعدة ثوانٍ وليس لهما تأثير أو أضرار.

وأوضح المركز أن سبب حدوث هذه الهزات هو وجود فوالق أرضية بالمنطقة، مشيرا إلى أنه من خلال رصد النشاط الزلزالي في هذه المنطقة خلال العشر سنوات الماضية منذ إنشاء الشبكة لاحظنا أن هذا النشاط يتراوح بين الخفيف والمتوسط وقد يتكرر عدة مرات خلال السنة ويعتبر نشاطا طبيعيا.