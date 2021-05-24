وزير الخارجية: مستمرون في العمل المشترك مع الأردن لدعم الأشقاء في فلسطين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تطابقًا وتكاملًا كامل بين الرؤيتين المصرية والأردنية، إزاء القضية الفلسطينية حتى التوصل إلى حل عادل وشامل، مشددًا على أهمية وحيوية وضرورة العمل المشترك.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، صباح الاثنين، أن هناك رؤية واحدة وأفكارًا للتنسيق فيما بين الجانبين لتفعيل الاتفاقيات القائمة، والتواصل مع الشركاء لإرسال رسالة موجدة بأهمية حل الدولتين وضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه، ووقف كل ما يخالف القرارات الشرعية.

وتابع: «سوف نستمر في التنسيق المشترك مع الأردن، ولا نرى إلا استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين والعمل المشترك لدعم الأشقاء في فلسطين».