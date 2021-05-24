مستشارا الأمن القومي الأمريكي والباكستاني يتفقان على تعزيز التعاون

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف، التقى أمس الأحد، نظيره الأمريكي جيك سوليفان، في جنيف، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر المكتب، في بيان، أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الاثنين، "أن الجانبين قاما بحوار بناء حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على تعزيز التعاون العملي بشأن هذه القضايا".

من جهته، عبر مستشار الأمن القومي الباكستاني، في تغريدة، عن سعادته بلقاء نظيره الأمريكي أمس، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على مواصلة الحوار من أجل النهوض بالتعاون في العلاقات الثنائية الباكستانية-الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أن صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بأن باكستان قد لعبت دورًا مهمًا في دعم عملية السلام في أفغانستان.