بناء الهجمة والتحرك بدون كرة في مران الإسماعيلي الختامي للمقاصة

قام الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي بمرانه الختامي والأخير، استعدادًا لمواجهة اليوم الإثنين التي تجمعه مع مصر المقاصة في الجولة الــ24 من الدوري العام المصري.

وركز إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش، على التحضير و بناء الهجمة بدءًا من حارس المرمى، مع الخروج السليم بالكرة من الخلف إلى الأمام.

كما تطرق للتدريب على التسليم و التسلم السريع في وسط الملعب مع التحرك الدائم بدون كرة لإرباك دفاعات الخصم قبل أن يُختتم بتقسيمة حماسية شهدت تألق و ظهور لافت لعدد كبير من اللاعبين.

ويسعى الدراويش لتحقيق فوزه السادس خلال مباراته السابعة في الدوري الثاني من الدوري العام، مع استغلال عودة ايهاب جلال من جديد للقيادة الفنية بعد غيابه عن الفريق طيلة الثلاث أسابيع الماضية بسبب فيروس كورونا.