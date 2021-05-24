تقرير: زيادة القلق العالمي بشأن سلامة الغذاء

أظهر تقرير حديث لشركة "تتراباك" السويدية حول مشاكل بيئة الأغذية في نسخته ال13، زيادة القلق العالمي حول سلامة الغذاء ومستقبل إمدادات الطعام بنسبة 10%.

وأشار التقرير ، إلى زيادة عدد المشاركين الذين عبروا عن تلك المخاوف لتصل نسبتهم إلى 40% بدلا من 30% في تقرير 2019.

وأوضح تقرير "كوفيد-19 ومشاكل سلامة الغذاء" أن عدد المستهلكين الذين يعتقدون أن استدامة الغذاء هي "قضية هامة" هو نفس العدد الذي أكد أن كوفيد-19 يُمثل "تهديد حقيقي"، وفي نفس الوقت، تظل المخاوف حول البيئة كبيرة على نحو ملحوظ، وتعتبر هذه مشكلة للمستهلكين لعمل التوازن ما بين أولويات الحياة من خلال سلامة الغذاء مع الحفاظ على استدامة كوكب الأرض الذي نعيش فيه ومصر جزء من هذه المشكلة وقدرتها كدولة في الوصول إلي التوازن الأفضل من الأمور الضرورية لتحقيق الاستدامة.

ويري المستهلكين أن ضمان سلامة الغذاء هي الغرض الرئيسي بالنسبة لسلامة التعبئة، معبرين عن مخاوف الابتكارات البيئية في التعبئة التي قد تؤثر على سلامة الغذاء، وذلك علي الرغم من أن الأغلبية من المستهلكين أكدوا أن "استخدام تعبئة مستدامة" كأحد أهم القضايا التي يجب على شركات الأغذية والمشروبات التعامل معها اليوم وفي المستقبل.