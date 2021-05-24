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وزير الخارجية البريطاني يدرس فرض عقوبات على بيلاروس

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 6:37 م

استدعت بريطانيا السفير البيلاروسي وتدرس فرض عقوبات عليها، بعد إجبار طائرة ركاب على تحويل مسارها والهبوط في مينسك أمس الأحد، حسبما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وفي بيان لمجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين، قال راب للمشرعين "قمنا باستدعاء السفير البيلاروسي، ووزير شؤون الجوار الأوروبي يقوم الآن بنقل إدانتنا لهذه الأفعال".

وتابع راب "نعمل مع شركائنا الدوليين لاستكشاف كل خيار دبلوماسي ممكن في المنظمة الدولية للطيران المدني وفي مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة السبع".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني "بعيد عن المسار الدبلوماسي، ندرس بنشاط وننسق مع حلفائنا لفرض مزيد من العقوبات على أولئك المسؤولين عن هذا العمل الغريب".

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