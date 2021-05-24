دبي تفتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال من 12 عاما ضد كورونا

أعلنت هيئة الصحة بدبي فتح باب تسجيل مواعيد تطعيم لليافعين من الفئة العمرية ما بين (12 و15) عاماً، ضد فيروس كورونا، ومن خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم (كورونا) في الهيئة: تأتي هذه الخطوة المهمة في ضوء إجازة وزارة الصحة بالإمارات الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 عاماً، وبناءً على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وموافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح ليشمل الفئة العمرية بداية من عمر 12 عاماً فما فوق.

وأضافت للصحفيين مساء الأحد أن الهيئة حددت الأوليات لهذه المرحلة العمرية والتي تتضمن من يعانون أمراضا مزمنة، ومن يقيمون مع كبار السن أو يعيشون مع الأفراد الذين تحول ظروفهم الصحية دون أخذ اللقاح.

وذكرت أن حالات الإصابة النشطة بالفيروس يمكنها أخذ اللقاح بعد اتمام مدة العزل الصحي المنزلي (10 أيام) من دون أعراض أو في حال وجود أعراض بسيطة، وإذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلبت تواجد الطفل في المستشفى، فيمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم حالته، وتحديد مدى إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي.