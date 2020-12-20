الجزائر تعلن شروط استئناف حركة الطيران اعتبارا من يونيو المقبل

أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين تفاصيل الاستئناف الجزئي لحركة الطيران المتوقفة منذ مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستنظم ابتداء من الأول من يونيو المقبل 6 رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا و تركيا وإسبانيا وتونس، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا من وإلى فرنسا بمعدل رحلتين من و الى باريس رحلة واحدة من وإلى مرسيليا ورحلة واحدة من والى كل من تركيا (اسطنبول) وإسبانيا (برشلونة) وتونس.

وبحسب البيان فإن المرحلة الأولى ستشمل مطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، فقط، باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات المحددة، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات تمت عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطات الصحية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح أنه بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى الجزائر يجب أن يكون الـمسافر حاملا لنتيجة سلبية لاختبار RT-PCR قبل أقل من 36 ساعة من السفر وحيازة تذكرة سفر صالحة وملء الاستمارة الصحية بالمعلومات المطلوبة و التسديد المسبق للتكاليف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى البلاد، وتكاليف اختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19, المقرر من قبل السلطات الصحية.

وأكد البيان أن تكاليف الإقامة بأماكن الحجر الصحي ستكون على مسؤولية المسافر، كما سيخضع المسافر لحجر صحي إجباري لـمدة خمسة أيام في إحدى المؤسسات الفندقية مع مراقبة طبية دائمة وإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في نهاية الحجر.

وأوضح أنه بالنسبة للمسافرين من الجزائر فعليهم مراعاة الشروط التي تقررها سلطات البلدان الـمستقبلة بالنسبة لدخولهم لأراضيها.