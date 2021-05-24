قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في غزة وصل إلى 6 آلاف بعد اعتقالات القدس الأخيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، ان الشعب الفلسطيني على يقين كامل بقدرته على الانتصار على العدو الإسرائيلي، متابعًا: «كتب علينا الرباط والبقاء على هذه الأرض».

وتابع: «نحن أصحاب الأرض التاريخية، واللي خذلونا كثيرون لكننا نبني على الإيجابيات فقط، ونشيد بمن وقف إلى جانبنا»، معلقا: «من وقف إلى جانبنا هو الأمل والرجاء، نتسلح بدعم مصر والأردن وكل من يقف معنا من الأمة العربية».

ووجه السفير الفلسطيني التحية إلى الإعلام المصري على دعم القضية الفلسطينية قائلا «شعرنا بالأمان من الصوت المصري الذي نقل الحقيقة».

