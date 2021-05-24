 «نجوم مصرية» تقدم مزيجا من أغاني الزمن الجميل بساقية الصاوي 6 يونيو - بوابة الشروق
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«نجوم مصرية» تقدم مزيجا من أغاني الزمن الجميل بساقية الصاوي 6 يونيو

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 7:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 7:59 ص

 يستعد أعضاء فريق"نجوم مصرية"للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مصطفى مهدي،لتقديم حفلا يتضمن منوعات غنائية شرقية بساقية عبد المنعم الصاوي في 6 يونيو المقبل.
يقدم الفريق مزيجا متنوعا من الأغاني المعاصرة والتراث المصري لنجوم الزمن الجميل أمثال كوكب الشرق أم كلثوم ونجاة وفايزة أحمد وهدى سلطان.
و"نجوم مصرية"فريق غنائي يضم مجموعة من الأصوات الشبابية يقوده المايسترو مصطفى مهدى وهو عازف آلة الكمان وصوليست بدار الأوبرا المصرية،تميز الفريق بتقديم اللون الشرقي الأصيل بهدف إحياء هذا اللون من الغناء،وقدم الكثير من الحفلات الفنية الناحجه كان أبرزها بمعهد الموسيقى العربية والساقية.


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