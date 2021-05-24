قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بقانون إنهاء خدمة المواظف متعاطي المخدرات إلى المجلس، مشيرة إلى أهمية دراسة القانون خاصة بعد الأثار السلبية المترتبة على هذا الفعل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية mbc»مصر»، مساء الأحد، أن القانون أتاح الآن إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات حماية للعمل للأمن القومي المصري، بعدما كان يصعب مسبقًا فصله عن العمل بسبب ارتكابه هذا الفعل، ذاكرة أن القانون ينص على إجراء تحاليل عشوائية من قبل صندوق الإدمان والطب الشرعي.

وذكرت أنه سيتم إجراء التحليلي من خلال عينة استدلالية تمكن من الكشف على تعاطي الموظف للمخدرات أم لا في نفس اللحظة، موضحة أنه سيتم طلب شهادة تفيد تعاطي الموظف لعقاقير تحمل المواد المخدرة، في حالة كان يتلقاها لإصابته بمرض معين.

وأوضحت أنه في حالة إفصاح الموظف عن تعاطيه المخدرات طواعية سيتم منحه وقتًا، لعلاجه من خلال صندوق الإدمان لحين تعافيه تمامًا، مضيفة أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات من خلال التحاليل، سيتم الاحتكام إلى الطب الشرعي في حالة عدم قبول الموظف بالنتيجة.

وأشارت على أن الاحتكام سيكون خلال مدة 24 ساعة، لافتة على أهمية القانون في المرحلة الحالية التي شهدت العديد من الحوادث.

ولفتت إلى إجراء التحليل خلال فترات متغيرة، كما أنه يكون في كل الأماكن العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية والإيواء والتأهيل والحضانات والمستشفيات والمداري والوظائف القيادية والإشرافية.

وأفادت بأن القانون يوقف الموظف متعاطي المخدرات عن العمل ويحصل على نصف الأجر حتى يتم ظهور النتيجة الفعلية النهائية في حالة طلبه للاحتكام، منوهة أنه يحق له الاحتكام إلى القضاء كمرحلة ثانية بعد الطب الشرعي، وخلال تلك الفترة يأخذ جزء من مستحقاته وفقًا للوائح والإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

