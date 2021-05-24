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الإثنين 24 مايو 2021
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مصر
د. مصطفى الفقى يكتب: مستقبل القضية العربية الأولى
طاقة النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للبترول
شكري: نقلت رسالة تضامن كاملة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني
نقل النواب توافق على موازنة الهيئة المصرية للسلامة البحرية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التنسيق مع إيران
عمان.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية
مستشارا الأمن القومي الأمريكي والباكستاني يتفقان على تعزيز التعاون
رياضة
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رياضة عالمية
نجوم الفن يشاركون فى الحملة الدعائية لكأس العالم للجمباز
عودة المثلوثي والجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المصري
تشكيل هجومي للمصري أمام الزمالك
رأي
فن
حفلات ماتينية لعرض علي بابا والأربعين حرامي على مسرح البالون
نتفليكس تطرح الموسم الخامس من «لا كازا دي بابيل» على جزئين
أروى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة بديت تخون
رنا رئيس: مسلسل نجيب زاهي زركش نقلة نوعية في مسيرتي الفنية
مال وأعمال
أعمال
مواطن
نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين.. المالية: 6.4 تريليون جنيه الناتج المحلي المتوقع للعام المالي الحالي
مطورون: قرار وقف بيع الأراضى للأفراد ينظم السوق ويقضى على العشوائية
الحديد والصلب تطلب وقف التعامل على أسهمها بالبورصة لحين العرض على لجنة القيد
حوادث وقضايا
السجون تعلن تلقيح معظم نزلاء منطقة المنيا
الإعدام لمتهمين بخطف طفل وإلقائه حيا بترعة في كفرالشيخ
أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة 200 ألف جنيه من بريد المنزلة
السجن 3 أعوام لصاحب مصنع بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة في الإسكندرية
تليفزيون
رئيس الوطنية للإعلام يبحث مع رؤساء النقابات العمالية عدة ملفات