قلة الأمطار تهدد الزراعة الأمريكية بعدة ولايات وتكبدها خسائر كبيرة

تتعرض العديد من الأراضي الزراعية في الوقت الحالي ببعض الولايات الأمريكية إلى الجفاف؛ نتيجة أزمة المناخ التي مازالت تشكل تهديدًا للعالم بالكامل.

وتعتبر أراضي ولاية "ميتشيجان"، من ضمن الأماكن المتضررة من قلة الأمطار، حيث تسبب ذلك في عدم القدرة على زراعة بعض المحاصيل وموت أخرى.

وقال بيل هانت، صاحب مزرعة "هانت فارمرز"، إن شهر مايو بدأ بظروف مثالية للزراعة، وبعد وضع الحبوب بالأراضي، أصبح الوضع سيئا وظهر الجفاف، وهذا قد يكون سببًا في عدم وجود محاصيل، بحسب شبكة "أي بي سي" الأمريكية.

وأكد أن جميع أصحاب المزارع يشعرون بالقلق حاليًا بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن المشكلة حاليًا أن الأرض أصبحت قشرة صلبة؛ ما يعني أن الطبقة العلوية من التربة جافة جدًا ومتشققة، في الوقت الذي تحتاج فيه المحاصيل العادية إلى تربة خصبة وماء، وسيظهر تأثير ذلك بعد فترة قليلة في محلات الأغذية.

وأكد أن البذور موجودة في الأراضي حاليًا تنمو، ولكن نسبة الماء والرطبة التي تعيش فيها الآن لن تصمد كثيرًا، كما أن سطح التربة جاف، وهذا سيجعل من الصعب على المحاصيل المزروعة اختراقها، وفي النهاية سيتسبب ذلك في موت أغلبها إذا لم تتساقط الأمطار قريبًا.

ولم يختلف الوضع في ولاية كاليفورنيا، حيث إنها تتعرض أيضًا للجفاف، ومهددة بفقدان جزء كبير من منتجاتها المزروعة.

وأوضح جو ديل بوسكي، أحد أصحاب المزارع بالولاية، أنه قرر إزالة نبات الهليون حتى يتمكن من توفير مياه للبطيخ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك سيخسر الاثنين.

وأشار إلى أن الجفاف ليس سببًا فقط في عدم القدرة على الزراعة، بل إنه تسبب في فقدان العديد من العاملين لوظائفهم؛ لأن الزراعة انخفضت لعدم توفر المياه وهذا جعل بعض الأراضي جافة.

وعلق إرنست كونانت، المدير الإقليمي لمنطقة الحوض الكبير في مكتب الاستصلاح بالولاية، على الأزمة، موضحًا أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تعملان على إصلاح القنوات وبناء خزانات إضافية؛ حتى تواجه مشكلة الجفاف التي تتكرر وتتسبب في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية، ولكن الأمر قد يحتاج إلى ما لا يقل عن 5 إلى 10 سنوات لتغطية جميع الولايات.

وأكد أن هناك أراض تحصل حاليًا على حصص من الماء خلال فترة الجفاف سواء من خلال الخزانات أو القنوات، ولكن لا يمكن تغطية جميع الأراضي؛ ولذلك هناك مزارع تتضرر.