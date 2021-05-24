مرشح الحزب الشيوعي يتصدر استطلاعات الرأي لانتخابات الرئاسة التشيلية المقبلة

تصدر المرشح المحتمل للحزب الشيوعي دانيال جادو أحدث استطلاع للرأي قبل الانتخابات الرئاسية في تشيلي المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نحو 20٪ من الأشخاص الذين استطلعت مؤسسة كاديم للأبحاث آرءهم إنهم سيصوتون لصالح جادو، الذي يشغل حاليا منصب عمدة حي ريتوليتا في العاصمة سانتياجو، إذا أجريت الانتخابات في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن كانت 11٪ في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وقالت بلومبرج إن جادو تقدم على منافسه اليميني خواكين لافين، الذي ارتفعت نسبة تأييده من 10٪ إلى 16٪.

وأصبح سباق الرئاسة في تشيلي مفتوحا على مصراعيه بعد أن شهد التصويت لصالح الجمعية التأسيسية الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر انخفاضا في تأييد الأحزاب التي هيمنت على الحكم في الماضي لمدة 30 عاما ، فيما حقق المستقلون والأحزاب الصغيرة في أقصى اليسار نتائج أفضل ، تاركين المشهد السياسي في وضع متصدع للغاية بعد موجة من الاحتجاجات في أواخر عام 2019 ضد عدم المساواة ونموذج السوق الحرة الاقتصادية.