تلقيح أكثر من 510 ملايين شخص بلقاحات كورونا بشتى أنحاء الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تطعيم أكثر من 510 ملايين شخص بلقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" في شتى أنحاء الصين حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - أنه تم تطعيم إجمالي 510 ملايين و858 ألف شخص في البلاد، وأن الصين قادرة الآن على إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" يوميا.

وتسارعت وتيرة التطعيمات في الصين الفترة الأخيرة عقب عودة ظهور حالات إصابة محلية، حيث احتاجت الصين إلى 7 أيام فقط لتلقيح 100 مليون مواطن (ارتفاعا من 400 مليون شخص إلى 500 مليون شخص)، بعد أن طعمت 100 مليون شخص (ارتفاعا من 100 مليون شخص إلى 200 مليون شخص) خلال 26 يوما.

وتشير التوقعات إلى أن الصين سوف تنتج 3 مليارات جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري، فيما تعد حاليا الدولة صاحبة أكبر عدد مطعمين بلقاحات كورونا في العالم حتى الآن.