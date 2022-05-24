رئيس مالطا يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس

أكد رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس مالطا دعا -خلال لقائه رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف الذي يزور مالطا حاليًا على رأس بعثة اقتصادية- إلى تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى التعريف بالإمكانيات المتوفرة في البلدين.

وقال طارق الشريف -في تصريح له عقب اللقاء الذي حضره سفير تونس في مالطا ياسين الواد- إن رئيس جمهورية مالطا شدد على أهمية التعاون بين بلاده وتونس؛ بما يساهم في تنمية اقتصاد البحر الأبيض المتوسط.

واستعرض اللقاء عددًا من القطاعات، التي تشكل فرصًا استثمارية بين تونس ومالطا، على غرار الصناعات الدوائية والخدمات والبنوك؛ نظرًا لمكامن القوّة التي تمتلكها مالطا في المجال المالي.

ونوَّه الشريف بضرورة التعاون مع جمهورية مالطا، التي تسجل نسبة بطالة لا تتجاوز 3%؛ لبحث الشروط الضرورية وفتح آفاق التشغيل بهذا البلد، الذي يحتاج إلى اليد العاملة.

وعُقد، بعاصمة جمهورية مالطا "لافالات"، اليوم الاثنين، منتدى اقتصادي تونسي مالطي، بمشاركة 45 مستثمرًا تونسيًّا و50 رجل أعمال من مالطا.