وزراء الصحة الألمان يعتزمون الأخذ بتوصيات عزل مرضى جدري القرود

أعلن وزراء صحة الولايات الألمانية اعتزامهم العمل مع الحكومة الاتحادية، ومكاتب الصحة على منع المزيد من الانتشار لمرض جدري القرود.

وقالت رئيسة مؤتمر وزراء الصحة الألمان، بترا جريم-بينه، في ماجدبورج اليوم الثلاثاء:" سنتخذ معا كل الاحتياطات من أجل منع استمرار الزيادة في الإصابات والحد من انتشار المرض".

وأضافت أن هذه الاحتياطات: "تتضمن أيضا التوصيات الحالية لمعهد روبرت كوخ الخاصة بالعزل والحجر الصحي، وهذه أمور مهمة لقرارات مكاتب الصحة وتضمن اتباع إجراء موحد على مستوى ألمانيا".

وتابعت أن الموقف الراهن لا يمكن مقارنته بوضع كورونا بأي حال من الأحوال، لكننا تعلمنا من جائحة كورونا على سبيل المثال فيما يتعلق بالهياكل وإمدادات اللقاح، ولهذا فإننا نأخذ الموقف الراهن مأخذ الجد رغم قلة حالات الإصابة في ألمانيا حاليا ويجب علينا الرد في الوقت المناسب.