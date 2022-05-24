طلاب الإعدادية بالمنوفية: امتحان الجبر سهل عدا بعض الأسئلة للطلاب المتفوقين

أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان مادة الجبر والإحصاء في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد عدد من الطلاب بمدارس مدينة شبين الكوم، أن امتحان مادة الجبر سهل ومباشر سوى عددا من الجزئيات الصعبة للمتفوقين، حيث كان في مستوى الطالب المتوسط سوى عددا من الأسئلة غير المباشرة.

كانت مديرية التربية والتعليم قد أنهت كل الاستعدادات لاستقبال أمتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألفا و839 طالبا وطالبة وبمشاركة 14 ألفا و302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدار أيام الامتحانات.