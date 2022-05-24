رونالدو يفوز بجائزة جديدة مع نهاية الموسم

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فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في صفوف الشياطين الحمر لشهر مايو الجاري.

وغاب كريستيانو رونالدو عن ختام مباريات فريقه في البريميرليج أمام كريستيال بالاس، والتي خسرها المان يونايتد بهدف دون رد.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد حصد رونالدو نسبة 78% من الأصوات، وتفوق على الثنائي خوان ماتا وأنتونتي إيلانجا.

وحل خوان ماتا في المركز الثاني، بينما احتل اللاعب الشاب إيلانجا، المركز الثالث. وتعد هذه المرة هي الخامسة التي يفوز فيها رونالدو بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد، بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس.