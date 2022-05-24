الجيش الكوري الجنوبي: هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية أكملت استعداداتها لاجراء اختبار نووي جديد

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إنه يبدو أن كوريا الشمالية أكملت استعدادتها لاجراء اختبار نووي وصاروخي جديد، مؤكدا على استعداده" الحازم" لمواجهة أي استفزازات محتملة من جانب بيونجيانج.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم هيئة الاركان المشتركة الكولونيل كيم جون راك القول في مؤتمر صحفي " نعتقد أن استعدادات كوريا الشمالية لاجراء اختبار نووي وصاروخي اكتملت"، مضيفا " وفيما يتعلق بهذا الشأن، جيشنا يبقي على وضع الاستعداد الحازم".

وقد أثار فيكتور تشا، أحد كبار نواب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي واستاذ كرسي كوريا بالمركز، خلال منتدى أمس الاثنين، احتمالية أن تقوم كوريا الشمالية بعملية إطلاق استفزازية في أخر عطلة نهاية أسبوع لشهر أيار/مايو الجاري، بالتزامن مع يوم الذكرى الأمريكي الذي يحل في 30 من الشهر الجاري.

وكان الكثيرون قد توقعوا في البداية أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ طويل المدى أو القيام بما سيعد التجربة النووية السابعة لها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجنوب شرق آسيا التي تنتهى في وقت لاحق من اليوم.