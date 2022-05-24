إسكان النواب: قانون التطوير العقاري يحقق التوازن بين الحكومة والمطور والمشتري

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ فلسفة قانون التطوير العقاري قائمة على التوازن بين الحكومة والمطور العقاري ومشتري الوحدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ القانون يستهدف خلق حالة من التوازن بما يؤمن مشتري الوحدة عبر آليات تحقق ضمانات للمحافظة على جاذبية الاستثمار العقاري.



وأوضح أن هناك شروطًا للبناء طبقًا لقدرة المطور تنفيذيا وماليا، يُشترط تحقيقها قبل البيع، موضحًا أن الشروط تحفظ حقوق المشتري الذي يدفع أموالًا في عقار لم يتم بناؤه بعد.



ولفت إلى أنّه كلما كان حجم الشركة قويا ومن ثم تكون درجة الثقة فيها كبيرة فتكون نسبة الضمانة أقل، فيما إذا كانت الشركة حديثة العهد وليس لديها خبرات فتكون آلية الضمانة أكبر.



وأكّد أن القانون لن يؤدي إلى احتكار السوق من خلال مطورين بأعينهم لكن الأمر سيشمل ضم مطورين جدد وذلك من خلال آلية واضحة تنظم العمل.