إير فرانس- كيه إل إم تعتزم تسديد جزء من المساعدة الحكومية التي تلقتها خلال كورونا

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أعلنت شركة إير فرانس-كيه إل إم، الفرنسية الهولندية للطيران، أنها تعتزم تسديد جزء من المساعدة الحكومية التي تلقتها خلال أزمة جائحة كورونا، حيث ستزيد رأس مالها بالمليارات.

وأصدرت الشركة أسهم حقوق أولوية بقيمة 2.256 مليار يورو لحاملي الأسهم الحاليين، لتعزيز الموازنة وتسريع وتيرة تسديد المساعدة التي كانت تلقتها من الحكومة الفرنسية.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تصدر 1.928 مليون سهم جديد بداية من 27 مايو الجاري وحتى التاسع من يونيو المقبل بسعر 1.17 يورو للسهم.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم استخدام عائدات أسهم حقوق الأولوية لتسديد سندات مساعدة (ثانوية) بقيمة 1.7 مليار يورو صدرت في أبريل العام الماضي، وتمتلكها الحكومة الفرنسية، ومن أجل خفض ديون الشركة.