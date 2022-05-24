مذكرات توقيف بحق العشرات في تركيا بشبهة دعم جولن

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن الادعاء العام في البلاد أصدر، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 60 شخصا بشبهة وجود صلات بينهم وبين "حركة جولن" التابعة لرجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه السلطات بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016.

وذكرت الوكالة أن الادعاء في إزمير أصدر مذكرات توقيف بحق 37 عسكريا، 29 منهم في الخدمة، و 23 طالبا كانوا في مؤسسات عسكرية وتم فصلهم بعد المحاولة الانقلابية.

وبدأت فرق من الشرطة وقوات الدرك مداهمات متزامنة في 26 ولاية لإلقاء القبض على المطلوبين.

وتقول أنقرة أيضا إن جولن يقود تنظيما يهدف إلى التغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وتعتقل تركيا الآلاف بسبب صلاتهم المزعومة بجولن. كما تم فصل عشرات الآلاف من الخدمة العامة، من بينهم أكثر من 20 ألفا من الجيش.