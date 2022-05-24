أبو الغيط يؤكد أهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الرقمية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الرقمية، في ظل تزايد حجم التجارة الإلكترونية.

جاء في كلمة لأبو الغيط اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية الذي ينظم بالعاصمة العمانية مسقط بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وبرعاية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية في مستهل كلمته إلى الأوضاع العصيبة التي نتجت عن تقاطع أزمات مختلفة صحية وأمنية واقتصادية ومناخية، والتي تسببت في اختلال سلاسل الإنتاج والإمداد؛ ما يحتم إعادة النظر في آليات عمل أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد أبو الغيط أهمية تجميع أفضل الممارسات في وثيقة استرشادية ترصد التجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة في الدول العربية في أوقات الأزمات والطوارئ.

وتطرق الأمين العام إلى وضع نظم حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الرقمية في ظل تزايد حجم التجارة الإلكترونية، مؤكدا ضرورة تطوير تلك الأجهزة من خلال تطوير التشريعات العربية بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة، وبناء قدرات المنتسبين لأجهزة المنافسة العربية لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التحديات الجديدة.

ولفت إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون العربي لحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا إلى بروتوكول التعاون العربي في مجال حماية المنافسة الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة في عام 2021، كما أشاد بمبادرة شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في شهر مارس الماضي.

وتحرص الجامعة العربية على التعاون مع الجهات الشريكة لإقامة منتدى المنافسة العربية وإثراء نقاشاته، إذ تنظم خلاله جلستين حول متابعة تطورات المنافسة في المنطقة العربية.