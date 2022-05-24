قررت نيابة شبين الكوم في محافظة المنوفية، إخلاء سبيل الطالب صاحب "التمساح الهارب" الواقعة الأشهر في المحافظة خلال الأيام الماضية، الذي سقط داخل إحدى ترع قرية كفر المصيلحة التابعة للمدينة.

جاء ذلك عقب التحقيق معه، حيث تبين أنه طالب بمعهد تمريض يبلغ من العمر 20 عاما، واعتاد تربية الحيوانات الغريبة التي يصطحبها من أسواق الحيوانات في القاهرة، وهو المكان الذي حصل منه على التمساح.

وتابع في التحقيقات، أنه كان يحتفظ بالتمساح في منزله "كان يربيه"، ويوم الواقعة خرج به للتريض، حيث يسكن بجوار ترعة القرية، فسقط منه التمساح في مياه الترعه فقام بإبلاغ قوات النجدة خوفا على الأهالي من أن يصيبهم أذى.

وترجع الواقعة عندما تلقت إدارة النجدة بلاغا من أهالي قرية كفر المصيلحة بسقوط تمساح صغير داخل ترعة القرية، وبالانتقال والاستعانة بصيادين واتخاذ عدد من الإجراءات منها غلق الترعة على مساحة 50 مترا، تم العثور على التمساح.

وأكد الدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أنه تم تسليم التمساح الذي عثر عليه إلى قسم المحميات بوزارة البيئة، موضحا أن التمساح يبلغ طوله 60 سم والأنف مدببة ومن الأنواع التي تعيش في المياه العذبة.