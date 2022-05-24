 عون يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد الكويت بنجاح الانتخابات اللبنانية - بوابة الشروق
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عون يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد الكويت بنجاح الانتخابات اللبنانية

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:12 م

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة بنجاح الانتخابات النيابية من نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال الشيخ الصباح في برقيته، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "يسرني أن أعرب لفخامتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية التي شهدها بلدكم الشقيق".

وأضاف: "يطيب لي أن اغتنم هذه الفرصة لابعث لكم أصدق التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق، وأسأل الله أن ينعم على الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بمزيد من الامن والاستقرار والتقدم".

وانتهت في 15 مايو الحالي عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين؛ لانتخاب 128 نائباً سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات في مجلس النواب (البرلمان) اللبناني.

وتراجعت نسبة الاقتراع العامة من 49.7 في المئة في انتخابات 2018 إلى 41.1 في المئة في انتخابات 2022.

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