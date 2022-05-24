وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لمزيد من الحماية من المعلومات المضللة

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى تعزيز التربية الإعلامية لمواجهة حملات المعلومات المضللة.

وقالت فيزر في مستهل اجتماع لوزراء داخلية الدول الناطقة بالألمانية اليوم الثلاثاء، في مدينة كونيشتاين الألمانية إنها تعتزم التشاور مع نظرائها حول ما يمكن فعله على نحو مشترك لحماية المواطنين من تداعيات ذلك، موضحة أن الأمر يتعلق أيضا بما يتم توجيه من معلومات مضللة من قبل دول، مثل روسيا.

وذكرت فيزر أنه بسبب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، أصبح الأمن السيبراني أيضا موضع اهتمام، مضيفة أن الاجتماع سيتطرق علاوة على ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة واتفاقيات الشرطة عبر الحدود.

ويشارك في الاجتماع وزراء داخلية ليشتنشتاين ولوكسمبورج والنمسا وسويسرا.

وحول موضوع الهجرة غير الشرعية، قالت فيزر إنها تسعى للتوصل لحلول أوروبية، موضحة أن الاجتماع في كونيشتاين يهدف أيضا إلى التحضير لاجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 10 يونيو في لوكسمبورج.

وقال وزير شؤون الهجرة واللاجئين في لوكسمبورج، يان أسلبورن، إنه يجب أن يكون هناك حل أوروبي لقضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون للون بشرة اللاجئ أو دينه دورا في ذلك، مشيرا إلى أنه لا ينبغي إرجاء الموضوع لعقد آخر.