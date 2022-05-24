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تقرير: طالبان توقع عقودا مع الإمارات بشأن تشغيل مطارات في أفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 1:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 1:18 م

أفادت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية بأن حركة طالبان وقعت، خلال مراسم جرت اليوم الثلاثاء في كابول، عقودا مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية.

وأوضحت أن العقود تتعلق بتشغيل الخدمات الأرضية في مطار كابول الدولي ومطارين كبيرين آخرين.

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