تقرير: طالبان توقع عقودا مع الإمارات بشأن تشغيل مطارات في أفغانستان

مستشار الرئيس: الوضع الوبائي الخاص بكورونا جيد للغاية لكن الوباء لم ينته بعد

مستشار الرئيس: لم نرصد أي إصابات بجدري القردة حتى هذه اللحظة.. ونتمنى ألا يأتي هذا المرض إلى مصر