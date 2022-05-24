توريد 114 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن

صرح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأن ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 114 ألفا و836 طناً حتى الآن، مؤكدا أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كل الجهود لضمان توريد الكميات المقررة، خاصة وأن موسم محصول القمح لهذا العام يُعد موسماً استثنائياً.

وأضاف أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي الزراعة بالمراكز بإقامة ندوات وجولات لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وفقًا للضوابط المشتركة بين وزارات التموين، والزراعة، والتنمية المحلية.

من جانبه، أكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن ما تم توريده أمس 4 آلاف و743 طنا، ليصل إجمالي ما تم توريده 114 ألفا و836 طن قمح حتى عمل أمس الاثنين.

وأشار إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيرا على المزارعين والتجار.