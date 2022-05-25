وزير التعليم: مناهج الصف الرابع الابتدائي لاقت إعجاب معظم الأسر بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان هناك إعجاب كبير بمناهج الصف الرابع الابتدائي لما حدث للأطفال من استجابة عالية في معظم الأسر بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، معقبًا: «هذا شيء جيد للغاية.. بدأنا ننتبه إلى أهداف التطوير».



وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توضيح مسار عملية التعليم في الفترة المقبلة خلال الصيف، بالإضافة إلى كيفية تأثير ذلك على التعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتوضيح الشكل الجديد للشهادة المصرية وكيفية انعكاس ذلك على القبول في الجامعات.



وأكد أن فصل الصيف الحالي سيشهد تطورات كبيرة للغاية، قائلا: «هنوضح إحنا رايحين فين وازاي ده هيغير شكل التعليم في المرحلة الإعدادية والثانوية».