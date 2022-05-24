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النمسا تسجل 7426 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 9:25 ص

سجلت النمسا 7426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و273 ألفا و888، والوفيات إلى 19 ألفا و865.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا 336 ألفا و33 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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