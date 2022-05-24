الرئيس العراقي: الهجمات الإرهابية بكركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب الأمن والاستقرار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينتي كركوك وديالى العراقيتين، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار المواطنين العراقيين.

وقال صالح -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- ‏إن "الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه".

وأضاف الرئيس العراقي: "واجبنا رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وإفشال مخططاته الخبيثة".