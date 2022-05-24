 الرئيس العراقي: الهجمات الإرهابية بكركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب الأمن والاستقرار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي: الهجمات الإرهابية بكركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب الأمن والاستقرار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:33 ص

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينتي كركوك وديالى العراقيتين، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار المواطنين العراقيين.
وقال صالح -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- ‏إن "الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه".
وأضاف الرئيس العراقي: "واجبنا رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وإفشال مخططاته الخبيثة".

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