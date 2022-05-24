عضو بمجلس إدارة اتحاد الأطباء الأوكرانيين: 600 مستشفى تضررت جراء الحرب

أفادت بيانات من الجانب الأوكراني، بأن 600 مستشفى في أوكرانيا دُمِّرَت أو تضررت جراء الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة.



وفي كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية لاتحاد الأطباء الألمان المنعقدة في بريمن شمالي ألمانيا، قال اندريه بازيليفيتش عضو مجلس إدارة اتحاد الأطباء الأوكرانيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 مستشفى لا يمكن إعادة بناؤها مرة أخرى وأشار إلى أن العديد من الأطباء قُتِل أو أُصِيْب.



وأضاف أستاذ الطب المنحدر من مدينة لفيف، أن الرعاية الطبية تضررت بقوة جراء الحرب "واضطرت نساء إلى الولادة في ظروف غير معقولة"، كما أن عبء العمل تضاعف مرتين أو ثلاث مرات لافتا إلى أن الأطباء ليسوا مكلفين بمعالجة إصابات الجنود فقط بل كذلك بمعالجة إصابات مدنيين ونساء وأطفال.



ووجه بازيليفيتش الشكر إلى الأطباء الألمان على المساعدات الإنسانية.



وقال بازيليفيتش إنه يطالب ألمانيا كدولة مهمة بتوريد أسلحة ثقيلة وأسلحة دفاع جوي لبلاده، وصرح بأن ألمانيا يمكنها أن تساعد في إقامة ورش عمل لجراحة العظام في أوكرانيا لأن العديد من الناس فقدوا أطرافهم.



كما طالب مؤسسات غربية بأن تمنح وظائف مساعدين أو تدريبا لأطباء من بلاده حتى يمكنهم العودة إلى أوكرانيا وهم مدربون بصورة أفضل.