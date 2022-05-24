يعرض الفيلم الوثائقي المصري "من وإلى مير" إخراج ماجي مرجان، في السابعة من مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لأيام القاهرة السينمائية، التي تنطلق غدا، وتستمر حتى ٢١ يونيو المقبل، وتضم أفلاما من مصر وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

ويعقب عرض فيلم "من وإلى مير" جلسة نقاشية مع المخرجة ماجي مرجان، يديرها المخرج بسام مرتضى، كما يخصص للفيلم عرض ثان في السابعة من مساء الاثنين المقبل.

"من وإلى مير" إخراج ماجي مرجان، حصل على جائزة أفضل فيلم يشجع عمل المرأة بالدورة الأخيرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وفي الفيلم تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليا تكتشف مكان يريد أغلب سكانه أن يهجروه.