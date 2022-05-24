أكثر من 5000 شخص يفرون من الكونغو الديمقراطية وسط قتال شمال البلاد

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فر أكثر من 5000 شخص من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا المجاورة في الأيام القليلة الماضية، وسط قتال بشمال شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن اللاجئين تم نقلهم إلى مخيم مؤقت في نياكاباندي.

وتهاجم حركة "إم 23" المتمردة المدنيين والمنشآت العسكرية شرقي الكونغو الديمقراطية منذ نهاية مارس وتشتبك في معارك بالأسلحة النارية مع الجيش الكونغولي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم تسجيل 24879 شخصا في المخيم الواقع بنياكاباندي منذ ذلك الحين.

ووصل إجمالي ما يربو على 50 ألف لاجئ من الكونغو وجنوب السودان إلى أوغندا منذ بداية العام الجاري، وتؤوي هذه الدولة الحبيسة بالفعل أكثر من 1.5 مليون لاجئ.

وتتألف حركة "إم 23" من جنود سابقين بالجيش الكونغولي انشقوا في 2012 وشكلوا مجموعة متمردة.