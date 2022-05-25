رئيس وزراء المجر يعلن حالة الطوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حال طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، علمًا أن البلاد تخضع لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19، تنتهي مدّتها الثلاثاء المقبل.

وقال أوربان عبر فيسبوك "العالم على شفير أزمة اقتصادية. يجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب وتحمي الأمن المالي لأُسرها".

وأضاف "هذا يتطلب مرونة وتحركا فوريا. الحكومة، ممارسةً حقها بموجب القانون الأساسي، تعلن حالة طوارئ بسبب الحرب اعتبارا من منتصف الليل".

وقبيل هذا الإعلان، عدّل البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكّله، الدستور بغية السماح بتطبيق هذا الإجراء "بسبب نزاع"، علما أن حزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان يتمتّع بأغلبية الثلثين في البرلمان.

واستنكرت منظمة الحريات المدنية غير الحكومية TASZ "حال الطوارئ التي أصبحت دائمة" مذكّرة بأنها فرضت في المجر كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد. كان من المقرر أن تنتهي في 31 مايو. وأضافت إن ذلك يوفّر لفيكتور أوربان "مساحة أكبر من المعتاد (...) لتقييد أو تعليق الحقوق الأساسية للجميع"، معربة عن أسفها لتهميش البرلمان في المجر.