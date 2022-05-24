بلباو يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل مارسيلينو

يبحث فريق أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم عن مدير فني جديد لقيادة الفريق قبل الموسم المقبل بعدما أعلن مديره الفني مارسيلينو رحيله.

وتولى مارسيلينو تدريب أتلتيك بلباو 3 يناير 2021، وقاد الفريق للحصول على كأس السوبر الإسباني في وقت لاحق من ذات الشهر.

كما وصل بلباو لنهائي نسخة 2021 / 2022 من البطولة ولكنه خسر أمام ريال مدريد، كما كان مارسيلينو حاضرا عندما خسر الفريق نهائي كأس ملك إسبانيا مرتين، إحداها كان مؤجلا من موسم 2019 / 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووصل بلباو للدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وتغلب على برشلونة وريال مدريد، ولكنه خسر مباراتيه أمام فالنسيا، الذي فشل في التتويج باللقب بخسارته أمام ريال بيتيس في المباراة النهائية.

وينتهي عقد مارسيلينو /56 عاما/ بنهاية يونيو المقبل، ولن يتم تجديده. وقاد مارسيلينو الفريق لاحتلال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني في موسم 2021 / 2022، بعدما أنهى الفريق الموسم الذي يسبقه في المركز العاشر.

وقال مارسيلينو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :" نعتقد أن الوقت قد حان للرحيل وأن ننهي هذه القصة الجميلة. فخورون لحصولنا على شرف تدريب فريق بلباو".

وأضاف :"أشكر الجميع، أتمنى لكم النجاح في المستقبل. هذا ليس وداعا. ستظلون في قلوبنا دائما".

وأردف: "أشكر الجماهير من كل قلبي. شعرنا باليتم عندما هاجمتنا الجائحة. ثم بعد ذلك اكتشفت ما يمكن أن يعنيه كونك مدربا لبلباو".

وأكد: "حظينا ببعض الليالي السحرية، واللحظات التي لا تنسى".

وارتبط اسم بلباو، الذي خسر آخر مبارياته في الدوري أمام أشبيلية صفر / 1، بالتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، إذا رحل مدرب توتنهام السابق، عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.