وزير الخارجية الروسي: إذا عادت الدول الغربية إلى رشدها وعرضت إعادة التعاون مع روسيا بجدية سندرس الأمر

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى البلدان التي أثبتت موثوقيتها و"لا ترقص على أنغام شخص آخر".

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن لافروف قوله: "سنعتمد فقط على أنفسنا وعلى الدول التي أثبتت موثوقيتها والتي لا"ترقص على أنغام شخص آخر، وإذا عادت الدول الغربية إلى رشدها وعرضت شكلا من أشكال التعاون، فسنقرر".

وأشار لافروف إلى أنه إذا كان الغرب يريد تقديم شيء ما إلى روسيا فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فإن موسكو ستفكر بجدية إذا كانت بحاجة إلى ذلك .

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نحن الآن لا نخلق فقط نوعا من عملية إحلال الواردات ويجب علينا أن نتوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب من أجل ضمان تطوير الصناعات المهمة للأمن والاقتصاد والمجال الاجتماعي لوطننا الأم".