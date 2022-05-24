بنك باركليز البريطاني يطلق برنامجا لإعادة شراء أسهم بمليار جنيه إسترليني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنك "باركليز" البريطاني، متعدد الجنسيات، عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم.

وأعلن البنك اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج لشراء أسهم عادية، بإجمالي مليار جنيه إسترليني (1.26 مليار دولار) كحد أقصى.

ويقدر العدد الأقصى للأسهم التي يمكن إعادة شرائها بنحو 1.7 مليار سهم، على أن ينتهي البرنامج في موعد أقصاه 30 سبتمبر القادم.

وحيث إن الغرض من إعادة الشراء هو خفض صافي استثمارات المساهمين، سيتم إلغاء الأسهم العادية التي سيتم شراؤها بموجب البرنامج.

وأبرم باركليز اتفاقية غير قابلة للإلغاء وغير خاضعة للتقديرات مع جي بي مورجان سيكيوريتيز لإعادة الشراء نيابة عنه.

ولن يتم إجراء أي عمليات إعادة شراء في الولايات المتحدة.

واختتمت أسهم باركليز تداولات أمس الاثنين عند 8.10 دولار، بارتفاع قيمته 0.31 دولار، تُعادل 3.98% عن إغلاق اليوم السابق عليه.