تموين الإسكندرية تواصل التعريف بمشروع تجميع البلازما

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واصل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سعد الله، اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماعات التعريفية للمشروع القومي للتبرع بالبلازما.

وصرح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمسئول عن الملف، بأن المديرية استقبلت اليوم الدكتورة شريهان فؤاد مدير التسويق، والدكتور محمد شهاب بمركز تجميع بلازما الدم لعقد اجتماع موسع مع مدراء الإدارات الرئيسية بالمديرية؛ لعرض رؤية المبادرة الرئاسية التي تستهدف تصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وتم خلال اللقاء التعريف بمركز تجميع بلازما بالإسكندرية الذي تترأسه الدكتورة مروة يوسف، وكذلك التعريف بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما وأهمية البلازما في علاج الأمراض الخطيرة والمزمنة وكيفية التبرع ومعوقات التبرع ومزايا الانتظام بالتبرع.

وجرى فتح باب المناقشات والإجابة على تساؤلات الحضور، وتوزيع استمارات تعارف للحضور للتواصل معهم عند الإرادة بالتبرع.