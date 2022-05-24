 تايلاند تستقبل قرابة 300 ألف سائح في أبريل الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مايو 2022 10:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تستقبل قرابة 300 ألف سائح في أبريل الماضي

بانكوك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:28 ص

أعلنت وزارة السياحة والرياضة في تايلاند، أنه تم تسجيل وصول 293 ألفا و350 سائحا للبلاد خلال شهر أبريل الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة، أن السياحة الوافدة في أبريل هذا العام تشكل قفزة هائلة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما تم تسجيل وصول 8529 سائحا.

وشكل سائحو أوروبا النسبة الأكبر من عدد السائحين الذين زاروا تايلاند، بواقع 115 ألفا و91 زائرا، يليهم الزائرون من شرق آسيا (86 ألفا و270 سائحا).

وأظهرت بيانات الوزارة أن تايلاند استقبلت أيضا في أبريل 23 ألفا و281 سائحا من الأمريكتين، و31 ألفا و831 سائحا من جنوب آسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك