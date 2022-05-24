نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا لبدء البث التجريبي للبوابة الجغرافية

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لإطلاق النسخة التجريبية لبوابة المحافظة الجغرافية، بحضور ياسر محمود رئيس مركز الخارجة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية واللجنة المعنية، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت "مجدي" إن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الشكل النهائي للبوابة، وشرح التطبيقات التي تتيحها لتلقي شكاوى المواطنين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، بجانب استمرار البث التجريبي خلال الأسبوعين القادمين؛ لضمان تلافي المشكلات التقنية وتفعيل البوابة بشكل سليم.

ووجهت بتحديد مسئول مختص من كل مركز ومِرْفق خدمي للتعامل مع شكاوى المواطنين الواردة، مُشددةً على أهمية تلقي التدريب العملي ورفع كفاءة المُختصين، وطالبت بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لإتاحة المعلومات والبيانات لتغذية البوابة الجغرافية التي تعد نواةً للتحول الرقمي بالمحافظة.