استراليا تستضيف الحوار الأمني الرباعي العام المقبل

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أعلن رئيس وزراء استراليا الجديد انتوني البانيز بعد إجراء مباحثات مع قادة الولايات المتحدة واليابان والهند أن استراليا سوف تستضيف القمة المقبلة لقادة الحوار الأمني الرباعي" كواد" عام 2023.

وقال ألبانيز إنه خلال الاجتماع في طوكيو أكد القادة على التزامهم المشتركة نحو كواد و " منطقة المحيط الهادي الهندي حرة ومفتوحة ومرنة".

وأضاف" أتطلع لاستضافة قادة كواد في استراليا عام 2023".

ويذكر أنه تم تشكيل مجموعة كواد من أربع دول في أعقاب تسونامي المحيط الهندي 2004، ولكن اجتماع اليوم يعد الثاني لقادة الدول الذي يتم بحضورهم شخصيا.