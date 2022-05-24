ثلث رؤساء الشركات في أوروبا يتوقعون استمرار أسعار الطاقة المرتفعة

يتوقع أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين للشركات في أوروبا استمرار أسعار الطاقة المرتفعة؛ نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وبحسب المسح الذي شمل الشركات الأوروبية الكبرى، قال 40% من الرؤساء التنفيذيين إنهم يتوقعون تراجع أسعار الطاقة إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 2024

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسح الذي أجراه معهد كونفرانس بورد للأبحاث شمل عددا من الشركات تصل إيراداتها المجمعة إلى أكثر من تريليوني يورو (2.1 تريليون دولار).

وكانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي قد أدت إلى مضاعفة الارتفاع في أسعار الطاقة، مما يزيد الضغوط على احتمالات النمو الاقتصادي في أوروبا، خاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين في القارة.

ويرى 61% من الرؤساء التنفيذيين أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا ستتدهور خلال الشهور الستة المقبلة.

وفي الوقت نفسه يتوقع معهد كونفرانس بورد نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي بنسبة 2.6% من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 4% كما كان يتوقع قبل بداية الحرب الروسية.

كما يتوقع المعهد نمو اقتصاد المنطقة بمعدل 1.5% خلال العام المقبل، وهو ما يقل عن توقعات المفوضية الأوروبية التي تتوقع نموا بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي.