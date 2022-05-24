حمدي فتحي يشارك فى تدريبات الأهلي ويؤكد جاهزيته للوداد

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي ‏أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا ‏لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم الاثنين المقبل على مركب ‏محمد الخامس.

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وشارك حمدي فتحي في مران الأهلي اليوم بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض ‏وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وجاءت مشاركة اللاعب في التدريبات بعد خضوعه لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت ‏جاهزيته وتعافيه من الإصابة، التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن التواجد مع الفريق في ‏المباريات الرسمية.‏

وسبق أن أكد الجهاز الطبي أن حمدي فتحي حالته مطمئنة، وأنه سيكون تحت تصرف الجهاز ‏الفني في مباراة الوداد.‏

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة إنبي التي ‏أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏