حمدي فتحي يشارك فى تدريبات الأهلي ويؤكد جاهزيته للوداد

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم الاثنين المقبل على مركب محمد الخامس.
وشارك حمدي فتحي في مران الأهلي اليوم بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وجاءت مشاركة اللاعب في التدريبات بعد خضوعه لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت جاهزيته وتعافيه من الإصابة، التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.
وسبق أن أكد الجهاز الطبي أن حمدي فتحي حالته مطمئنة، وأنه سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الوداد.
واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.