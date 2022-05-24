سريلانكا تقر ثالث زيادة لاسعار الوقود خلال شهرين

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أقرت سريلانكا، ثالث زيادة لأسعار الوقود خلال شهرين، في ظل استمرار الحملة المطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وبدأ اليوم الثلاثاء سريان رفع أسعار البترول والديزل، مما كان له تداعيات من بينها زيادة أجرة وسائل النقل العامة.

وقال وزير الطاقة كانشانا ويجيسيكارا إن سعر أوكتان 92 ارتفع بواقع 82 روبية _23ر0 دولار) للتر ليبلغ سعره 420 روبية، في حين ارتفع الديزل بواقع 111 روبية للتر ليصل إلى 400 روبية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت لنقص الوقود والغاز والأدوية.

وقد سعت الحكومة للحصول على المساعدة من الهند والصين واليابان والوكالات المانحة الدولية لتوفير التمويل لشراء الأدوية والوقود والغاز.

وقالت الشرطة إن مجموعة من المتظاهرين تخيم خارج مكتب الرئيس منذ 45 يوما لمطالبته بالاستقالة.