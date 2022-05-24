ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 2ر307 مقابل 1ر312 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 6ر437، وقبل شهر 807.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 64 ألفا و437 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 86 ألفا و252 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 159 حالة، مقابل 215 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 26 مليونا و109 آلاف و965 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.