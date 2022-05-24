السياحة التونسية: جربة جرجيس تسجل عودة السوق الإيطالية بعد غياب عامين بسبب كورونا

قالت وزارة السياحة التونسية إن الوجهة السياحية "جربة جرجيس" سجلت عودة السوق الإيطالية إليها بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، حيث استقبل مطار جربة جرجيس الدولي في تونس اليوم الاثنين أولى الرحلات الجوية القادمة من ميلانو عبر فيرونا وعلى متنها 97 سائحا إيطاليا.

أوضحت الوزارة - في بيان لها- أن هذه الرحلة تأتي في سياق استئناف النشاط السياحي بعد تحسن كل المؤشرات وخاصة المتعلقة بالبرامج الجوية حيث يسجل مطار جربة جرجيس الدولي، خلال شهري أبريل و مايو، تنظيم 763 رحلة جوية بين منتظمة وغير منتظمة منها 95 رحلة جوية تسجل عودتها بعد توقف بسبب جائحة كورونا، معلنة عودة الأسواق التقليدية على غرار السوق البرتغالية، الألمانية، التشيكية، البولونية، السويسرية، البلجيكية، والسوق الإيطالية.